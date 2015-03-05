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    ​Мевлют Чавушоглу посетил стенд Азербайджана на выставке “ITB 2015”

    На выставке подготовлен стенд площадью 104кв. м, демонстрирующий туристический потенциал Азербайджана

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ На ежегодной международной выставке по туризму "ITB 2015", проходящей в Берлине с 4 по 8 марта, принимает участие министерство культуры и туризма Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на выставке представлен стенд площадью 104 кв. м, демонстрирующий туристический потенциал Азербайджана.

    Иностранные гости и туристы, посещающие выставку, с большим интересом знакомятся со стендом Азербайджана. Среди его посетителей был министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Министру рассказали о туристическом потенциале Азербайджана. 

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