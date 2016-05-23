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    Montenegro Airlines открывает чартерные рейсы между Азербайджаном и Черногорией

    Цена турпакета, включающего стоимость билета, проживание в отеле и другие услуги, начинается от 600 евро

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Черногорская авиакомпания Montenegro Airlines открывает чартерные рейсы Тиват - Баку - Тиват.

    Как сообщили Report в почетном консульстве Черногории в Азербайджане, рейсы откроются 21 июня и завершатся в начале сентября.

    Согласно информации, рейсы будут выполняться каждый вторник. Цена турпакета, включающего стоимость билета, проживание в отеле и другие услуги, начинается от 600 евро.

    Отметим, что Montenegro Airlines уже несколько лет совершает чартерные рейсы между Черногорией и Азербайджаном.

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