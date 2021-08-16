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Молдова изменила правила въезда для туристов

Молдова изменила правила въезда для туристов Теперь на границе нужно будет предоставить один из трех документов, а у кого их нет, придется соблюдать 14-дневный карантин
Туризм
16 августа 2021 г. 12:01
Молдова изменила правила въезда для туристов

Власти Молдовы с 16 августа изменили правила въезда в страну из-за распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на NewsMaker, теперь на границе нужно будет предоставить один из трех документов.

В частности, нужно предоставить либо сертификат о полном курсе вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо справку о том, что въезжающий переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Тем, у кого нет этих документов, придется соблюдать 14-дневный карантин.

Это не касается детей до 12 лет, учащихся до 18 лет, которые едут на экзамены или учебу и граждан, которые приезжают на лечение.

Те, кто уже провел семь дней на карантине и не заболел коронавирусом, могут сдать ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19 и, если он отрицательный, то выйти из самоизоляции.

Кроме этого, с 16 августа в аэропорт Кишинева будут пускать только путешественников. Провожающие и встречающие находиться в здании не смогут.

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Версия на английском языке Moldova changes rules of entry for tourists

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