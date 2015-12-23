​Министр: Все отели в Азербайджане в обязательном порядке должны пройти сертификацию

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане все отели в обязательном порядке должны быть сертифицированы".

Как сообщает Report, об этом, касаясь вопроса ликвидации лицензий отелей, заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев: "Министерство культуры и туризма всегда старается добиться тесного сотрудничества с задействованными в сфере туризма организациями и структурами и пытается не создавать для них препятствий. Лицензии выдаются через интернет. Раньше в связи с этим возникали некоторые трудности, приходилось тратить дополнительные средства, уходило время.

После распоряжения президента прошли обсуждения между специалистами министерства и Ассоциации туризма, на которых было решено, что выдавать лицензии в нынешний период нецелесообразно".

По словам министра, существуют также свободно занимающиеся туристической деятельностью компании и отели: "Это не означает, что данная сфера не будет контролироваться и там будет царить произвол. Первым делом мы подняли инициативу о ликвидации в Азербайджане лицензий. Мы уже начали этот процесс, все отели в Азербайджане в обязательном порядке должны пройти сертификацию. Это не лицензия. Однако, должна быть определена собственная степень услуг каждого отеля. Необходимо пресечь случаи, когда отель, оказывающий услуги "двух звезд", вывешивал на стене "5 звезд". Подобные случаи недопустимы, поэтому сертификация должна быть непременно осуществлена. Каждому отелю будет присвоена заслуженная степень".