Министр: В результате внедрения системы ASAN Viza значительно выросло количество приезжающих туристов

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "Подписанный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указ о системе упрощенной визы – шаг, направленный на развитие в стране туризма".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Министр отметил, что в результате внедрения системы "ASAN Viza" в последнее время значительно выросло количество приезжающих в Азербайджан иностранных туристов: "Выдача визы в течение 3 часов, можно сказать, устранила все препятствия. Мы считаем, что подписанный президентом указ о внедрении на таможенно-пропускном пункте в аэропорту системы ASAN Viza направлен на более организованную, прозрачную организацию процесса, облегчение приезда гостей. Мы провели обсуждения с председателем Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте АР Инамом Керимовым. В повестку входит подключение к этой работе выпускников учебных заведений. Это своевременно принятое решение для развития туризма".

Отметим, что президент АР Ильхам Алиев подписал указ об усовершенствовании процедуры выдачи в международном аэропорту визы иностранным гражданам и лицам без гражданства. По указу, в случаях, предусмотренных в законах АР, актах президента АР и межгосударственных и межправительственных договоров АР, иностранным гражданам и лицам без гражданства выдача визы в международном аэропорту Азербайджанской Республики выдается в электронном виде через систему ASAN Viza.

Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте АР должно обеспечивать выдачу виз в международном аэропорту АР через систему через систему ASAN ödəniş.