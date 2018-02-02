 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр: В результате внедрения системы ASAN Viza значительно выросло количество приезжающих туристов

    Подписанный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указ о системе упрощенной визы – шаг, направленный на развитие в стране туризма© Report/ Firi Salim

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "Подписанный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указ о системе упрощенной визы – шаг, направленный на развитие в стране туризма".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

    Министр отметил, что в результате внедрения системы "ASAN Viza" в последнее время значительно выросло количество приезжающих в Азербайджан иностранных туристов: "Выдача визы в течение 3 часов, можно сказать, устранила все препятствия. Мы считаем, что подписанный президентом указ о внедрении на таможенно-пропускном пункте в аэропорту системы ASAN Viza направлен на более организованную, прозрачную организацию процесса, облегчение приезда гостей. Мы провели обсуждения с председателем Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте АР Инамом Керимовым. В повестку входит подключение к этой работе выпускников учебных заведений. Это своевременно принятое решение для развития туризма".

    Отметим, что президент АР Ильхам Алиев подписал указ об усовершенствовании процедуры выдачи в международном аэропорту визы иностранным гражданам и лицам без гражданства. По указу, в случаях, предусмотренных в законах АР, актах президента АР и межгосударственных и межправительственных договоров АР, иностранным гражданам и лицам без гражданства выдача визы в международном аэропорту Азербайджанской Республики выдается в электронном виде через систему ASAN Viza.

    Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте АР должно обеспечивать выдачу виз в международном аэропорту АР через систему через систему ASAN ödəniş.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi