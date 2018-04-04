Министр: В Баку в празднествах по случаю Новруза приняли участие более миллиона туристов

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "В течение первых 3-х месяцев текущего года число туристов, посетивших Азербайджан, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 12,5%".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

По его словам, в частности, в марте страну посетило больше туристов в годовом сравнении:

"В марте в страну прибыло примерно на 13% больше туристов. По случаю праздника Новруз Азербайджан посетило большое число туристов. В связи с праздником министерство культуры и туризма, Бюро пропаганды национального туризма провели ряд мероприятий. По нашим наблюдениям, в столице в празднествах по случаю Новруза приняли участие 1-1,5 млн человек. Это очень хороший показатель. Считаю, что мы держимся правильного направления в развитии туризма".