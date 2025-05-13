Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан

Министр туризма Венесуэлы приедет в Азербайджан с официальным визитом в июне

Министр туризма Венесуэлы Летисия Гомес Эрнандес в середине июня посетит Азербайджан с официальным визитом.

Об этом Report сообщил посол Венесуэлы в Баку Кристофер Мартинес Берротеран.

"Для развития связей и в туристической сфере мы ожидаем визит нашего министра туризма в середине июня. Она приедет в Азербайджан, чтобы продолжить обсуждение и реализацию совместных инициатив в рамках туристического обмена между нашими странами", - добавил он.

Посол также коснулся взаимодействия между Венесуэлой и Азербайджаном по проблеме изменения климата: "Мы продолжаем сотрудничать и работать рука об руку с Азербайджаном для решения проблем изменения климата".

Дипломат добавил, что Каракас заинтересован в развитии сотрудничества с Баку в сферах торговли, энергетики, а также в рамках взаимодействия Юг-Юг.