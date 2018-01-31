Министр: Туристические компании вводящие в заблуждение людей будут привлечены к ответственности

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "После ликвидации лицензий по туристической деятельности появились некоторые посредники".

Как сообщает Report, об этом сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Министр отметил, что эти посредники обманывают людей: "Они якобы оказывают услуги. Ложно составляют цены, ложно организовывают транспорт. В конечном итоге снижается уровень туризма Азербайджана. В результате теряем мы. Мы не можем объединившись над нормальной программой показать свой потенциал и довести эту продукцию до мирового уровня. Если мы сделаем это, те самые посредники и обманщики столкнутся с горькими результатами".

А.Гараев добавил, что в настоящее время ведется работа над новым законом "О туризме": "Этот закон будет очень важным с точки зрения сохранения качества и имиджа туризма Азербайджана. Не пойдем на уступки никому. Если кто-то в пятизвездочном отеле будет оказывать услуги двухзвездочного отеля, значит, по ним будут приняты соответствующие меры. Если туристические компании занимаются маклерством, обманывают людей, такие компании будут привлечены к ответственности. Я с нетерпением жду принятие этого закона".