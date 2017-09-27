Министр призвал граждан страны быть доброжелательными по отношению к иностранным туристам

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев прокомментировал слухи касательно поведения иностранных туристов в Азербайджане.

Как сообщает Report, министр призвал граждан быть доброжелательными: "Представьте себе, как мы себя вели, когда выезжали за границу после получения независимости? Надо создавать возможность, чтобы они приезжали, узнавали Азербайджан. Надо быть более доброжелательными, чтобы продвигать нашу страну. Они тратят здесь свои средства, которые используются для повышения благосостояния наших людей".