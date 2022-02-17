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Министр: Оказана поддержка в создании десятков объектов агроэкотуризма

Министр: Оказана поддержка в создании десятков объектов агроэкотуризма В рамках проекта агроэкотуризма “Из села в город”, реализуемого Минсельхозом в течение нескольких лет, в регионах оказана поддержка в создании десятков объектов агроэкотуризма
Туризм
17 февраля 2022 г. 11:39
Министр: Оказана поддержка в создании десятков объектов агроэкотуризма

В рамках проекта агроэкотуризма “Из села в город”, реализуемого Минсельхозом в течение нескольких лет, в регионах оказана поддержка в создании десятков объектов агроэкотуризма.

Как сообщает Report, об этом министр Инам Керимов сказал на семинаре “Развитие сельских мест и создание национальной системы агроэкотуризма в Азербайджане”.

“В Гахском, Шекинском, Исмаиллинском, Балакенском, Лянкяранском и других районах функционируют отвечающие современным требованиям объекты агроэкотуризма. Интерес к сельскому туризму в нашей стране очень велик. Очень многие граждане совершают однодневные поездки, и проявляют большой интерес к экологически чистой сельскохозяйственной продукции. В то же время, с ослаблением карантинных мер, возросло количество туристов, приезжающих в страну, и они посещают не только города, но и регионы с богатой культурой, красивой природой и современной инфраструктурой”, - отметил он.

По его словам, с целью развития агроэкотуризма в стране министерство сотрудничает с местными и международными организациями, в том числе с Европейским союзом (ЕС) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО): "Поддержка, оказываемая ЕС в этом направлении, внесет свой вклад в нашу общую работу. В рамках проекта, реализуемого ФАО и финансируемого ЕС, также проводится важная работа по развитию агротуризма в северо-западных регионах республики".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Onlarla aqroekoturizm obyektinin yaradılmasına dəstək verilib”

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