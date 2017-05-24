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    Министр: Граждане Ирана, России, Казахстана и других стран планируют посетить Азербайджан в рамках очередного фестиваля

    Абульфас Гараев: Информационное агентство Report также оказало поддержку Бакинскому шопинг-фестивалю

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "В успешном проведении Бакинского шопинг-фестиваля нам оказали поддержку средства массовой информации. Среди них стоит выделить информационное агентство Report". Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев на мероприятии, посвященном итогам фестиваля.

    По словам А. Гараева, сильная пропаганда фестиваля усилила интерес соседних стран к Азербайджану: "До нас уже доходит информация о том, что граждане Ирана, России, Казахстана и других стран планируют посетить Азербайджан в рамках очередного фестиваля".

    Министр отметил, что точная дата нового фестиваля станет известна в ближайшие 20 дней. Фестиваль планируется провести в октябре этого года. 

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