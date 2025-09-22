Министр Черногории: Опыт Азербайджана в туризме полезен для планирования инвестиционных стратегий

Инвестиции Азербайджана в туристический сектор Черногории позволили создать пространство, которое свидетельствует не только об умелой инвестиционной политике, но и о стратегическом развитии всей отрасли.

Как сообщает Report, об этом заявила министр туризма Черногории Симонида Кордич в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 25) в Баку.

Министр отметила, что инвестиционное пространство уже давно стало глобализированным.

Поэтому любые инвестиционные начинания одной страны или одного инвестора в значительной степени влияют на многие другие аспекты. Так что ваше утверждение вполне справедливо. Существует целый ряд практик, которые могут быть очень полезными и поучительными при планировании инвестиционных стратегий. Всякий раз, когда мы ведем диалог с коллегами из других стран, мне особенно интересно услышать, что они могут предложить и какой у них есть опыт", - сказала она.

С. Кордич отметила, что часто, когда у нее есть возможность поговорить с коллегами по их приезде в Черногорию, они отмечают, что эти практики оказываются чрезвычайно полезными.

"Также я упомянул целый ряд мер - в основном финансовых, налоговых льгот, которые фактически поддерживают инвестиции именно в тот вид туризма, на который мы стратегически нацелены, то есть в качественный туризм. Это и есть основные направления, по которым мы уже сотрудничаем и должны продолжать сотрудничать, чтобы достичь наилучших результатов", - добавила министр.