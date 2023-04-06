Министр: AZAL – одна из редких компаний в стране с годовым доходом выше 1 млрд манатов

12:55

ЗАО "Азербайджанское авиалинии" (AZAL) – одна из редких компаний в стране, годовой доход которой превышает 1 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал на церемонии подписания договора о приобретении 12 самолетов Airbus семейства A320neo.

По его словам, подписание договора является важным шагом не только для будущей деятельности AZAL, но и для дальнейшего развития страны: "AZAL – одна из первых компаний, созданных в стране после обретения независимости".