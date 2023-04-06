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Министр: AZAL – одна из редких компаний в стране с годовым доходом выше 1 млрд манатов

Министр: AZAL – одна из редких компаний в стране с годовым доходом выше 1 млрд манатов 12:55
Туризм
6 апреля 2023 г. 13:49
Министр: AZAL – одна из редких компаний в стране с годовым доходом выше 1 млрд манатов

ЗАО "Азербайджанское авиалинии" (AZAL) – одна из редких компаний в стране, годовой доход которой превышает 1 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал на церемонии подписания договора о приобретении 12 самолетов Airbus семейства A320neo.

По его словам, подписание договора является важным шагом не только для будущей деятельности AZAL, но и для дальнейшего развития страны: "AZAL – одна из первых компаний, созданных в стране после обретения независимости".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “AZAL ölkədə illik gəlirləri 1 milyard manatın üzərində olan nadir şirkətlərdəndir”

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