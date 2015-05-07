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    Министерство культуры и туризма Азербайджана предупредило граждан

    С туристическими компаниями необходимо заключать контракты

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ В связи с началом летнего сезона наблюдается рост числа азербайджанских туристов, желающих посетить зарубежные страны.

    Как сообщает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.

    Министерство культуры и туризма рекомендует обращающимся в туристические компании туристам ознакомиться с лицензиями, выданными министерством для их деятельности.

    В то же время, в соответствии с законом "О туризме", туристам рекомендуется заключать с туристическими компаниями контракты.

    Министерство также рекомендует туристам, планирующим отдых в регионах страны, пользоваться услугами объектов и отелей, имеющих лицензию министерства культуры и туризма.  

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