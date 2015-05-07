Министерство культуры и туризма Азербайджана предупредило граждан

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ В связи с началом летнего сезона наблюдается рост числа азербайджанских туристов, желающих посетить зарубежные страны.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.

Министерство культуры и туризма рекомендует обращающимся в туристические компании туристам ознакомиться с лицензиями, выданными министерством для их деятельности.

В то же время, в соответствии с законом "О туризме", туристам рекомендуется заключать с туристическими компаниями контракты.

Министерство также рекомендует туристам, планирующим отдых в регионах страны, пользоваться услугами объектов и отелей, имеющих лицензию министерства культуры и туризма.