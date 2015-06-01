​Министерство культуры и туризма Азербайджана предоставило отелям сертификаты

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма Азербайджана производит классификацию отелей в целях проверки и определения соответствия оказываемых в отелях и объектах гостиничного типа услуг соответствующим требованиям и стандартам.

Как сообщает Report, в течение мая министерство выдало некоторым действующим в столице и регионах отелям сертификаты.

Столичному отелю "Hilton Hotel Baku" предоставили 5 звезд, действующему в Шемахе отелю "Samaxı Palace Platinum by Rixos" - 5 звезд, отелю "Qafqaz Resort Hotel" в Габале - 5 звезд, отелю "Duyma" - 4 звезды, мингячевирскому отелю "River Side" - 4 звезды.

Отметим, что этим количество прошедших классификацию отелей и объектов гостиничного типа на территории страны достигло 80-ти.