Министерство: 30-летняя оккупация нанесла серьезный ущерб экологии региона

"Вырубка лесов, загрязнение вод в период 30-летней оккупации территорий Азербайджана нанесли серьезный ущерб экологии региона".

"Вырубка лесов, загрязнение вод в период 30-летней оккупации территорий Азербайджана нанесли серьезный ущерб экологии региона".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник департамента Министерства экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев на международной научно-практической конференции "Нафталан - источник синергии здоровья и туризма: новые реалии в регионе".

"Восстановительные и строительные работы, начатые сразу после Отечественной войны, положительно скажутся и на экологической обстановке в регионе", - отметил он.

Говоря о туристическом потенциале Нафталана, представитель министерства сказал, что здесь впервые в регионе были использованы возобновляемые источники энергии: "В центральном парке Нафталана установлены лампы и батареи, работающие на солнечной энергии. В Нафталане также действует единственный в мире музей здоровья".