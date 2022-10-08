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Министерство: 30-летняя оккупация нанесла серьезный ущерб экологии региона

Министерство: 30-летняя оккупация нанесла серьезный ущерб экологии региона "Вырубка лесов, загрязнение вод в период 30-летней оккупации территорий Азербайджана нанесли серьезный ущерб экологии региона".
Туризм
8 октября 2022 г. 13:02
Министерство: 30-летняя оккупация нанесла серьезный ущерб экологии региона

"Вырубка лесов, загрязнение вод в период 30-летней оккупации территорий Азербайджана нанесли серьезный ущерб экологии региона".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник департамента Министерства экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев на международной научно-практической конференции "Нафталан - источник синергии здоровья и туризма: новые реалии в регионе".

"Восстановительные и строительные работы, начатые сразу после Отечественной войны, положительно скажутся и на экологической обстановке в регионе", - отметил он.

Говоря о туристическом потенциале Нафталана, представитель министерства сказал, что здесь впервые в регионе были использованы возобновляемые источники энергии: "В центральном парке Нафталана установлены лампы и батареи, работающие на солнечной энергии. В Нафталане также действует единственный в мире музей здоровья".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik rəsmisi: "30 illik işğal bölgənin ekologiyasına ciddi ziyan vurub"

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