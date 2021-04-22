Микаил Джаббаров: Хотим создать в Израиле туристическое бюро

"Израиль остается третьим по величине экспортным направлением Азербайджана".

"Израиль остается третьим по величине экспортным направлением Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана и сопредседатель азербайджано-израильской межправительственной комиссии Микаил Джаббаров.

М.Джаббаров добавил, что Азербайджан хочет в следующем году создать в Израиле туристическое бюро.

“Не секрет, что нефтегазовая сфера занимает центральное место в двусторонней торговле. Но я хочу еще большего расширения. В частности, мы хотим расширить сотрудничество в сфере туризма, сельского хозяйства и агротехники", - сказал министр.