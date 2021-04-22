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Микаил Джаббаров: Хотим создать в Израиле туристическое бюро

Микаил Джаббаров: Хотим создать в Израиле туристическое бюро "Израиль остается третьим по величине экспортным направлением Азербайджана".
Туризм
22 апреля 2021 г. 19:47
Микаил Джаббаров: Хотим создать в Израиле туристическое бюро
Report/ Firi Salim

"Израиль остается третьим по величине экспортным направлением Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана и сопредседатель азербайджано-израильской межправительственной комиссии Микаил Джаббаров.

М.Джаббаров добавил, что Азербайджан хочет в следующем году создать в Израиле туристическое бюро.

“Не секрет, что нефтегазовая сфера занимает центральное место в двусторонней торговле. Но я хочу еще большего расширения. В частности, мы хотим расширить сотрудничество в сфере туризма, сельского хозяйства и агротехники", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Gələn il İsraildə turizm bürosu yaratmaq istəyirik”

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