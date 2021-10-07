MICE-туризм открывает возможности для привлечения инвестиций в освобожденные районы

Государственное агентство по туризму Азербайджана (ГАТ) предпринимает шаги по развитию делового туризма (MICE-туризм) на освобожденных территориях.

Государственное агентство по туризму Азербайджана (ГАТ) предпринимает шаги по развитию делового туризма (MICE-туризм) на освобожденных территориях.

Председатель правления Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Ахмед Гурбанов прокомментировал Report преимущества MICE-туризма в стране.

"Это новое направление в Азербайджане. Его внедрение началось незадолго до пандемии. Развитие въездного туризма также повысило интерес к этому туристическому продукту, в частности, со стороны туристов, приезжающих в Азербайджан с бизнес-целями. Этот вид туризма включает в себя посещение конференций, конгрессов, бизнес-форумов и т. д. Ввод в эксплуатацию Конгресс-центра в Азербайджане также послужил большим стимулом для развития делового туризма", - сказал он.

Представитель AzTA отметил значение этого вида туризма для привлечения инвестиций к развитию освобожденных территорий: "На деоккупированных территориях в полном объеме идут масштабные инфраструктурные и градостроительные работы. Как вы знаете, в Карабахе предусмотрено строительство трех аэропортов, из которых один уже открыт и полностью готов к использованию. Мы хотим продвигать различные виды туризма на освобожденных территориях. MICE-туризм также является одним из этих направлений".

По его словам, для развития делового туризма необходимо строительство гостиниц, отвечающих требованиям делового сообщества: "Эти отели также должны иметь соответствующие конференц-залы для проведения деловых встреч. Считаю, что после пандемии спрос на этот туристический продукт еще больше возрастет".