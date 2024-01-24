Международное сотрудничество в сфере туризма на Шелковом пути может быть расширено

Международное сотрудничество в сфере туризма на Шелковом пути может быть расширено в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Международное сотрудничество в сфере туризма на Шелковом пути может быть расширено в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Согласно информации, в рамках 34-й сессии Совета регионального планирования ОЭС в Тегеране состоялось заседание комитета по туризму, организованное под председательством Азербайджана. Нашу страну на мероприятии представил заместитель руководителя аппарата агентства - руководитель отдела международных связей Джалил Маликов.

На мероприятии обсуждалось создание консультативного комитета по туризму для стран региона ОЭС в соответствии с планом работы организации по мероприятиям на 2024 год, общие критерии устойчивости предприятий размещения, действующих в регионе ОЭС, разработанные рабочей группой по стандартизации туризма, создание рабочей группы по расширению сотрудничества между государствами-членами в сфере туризма на Шелковом пути.