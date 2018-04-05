Международная выставка "Туризм и путешествия" проходит в Баку

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку Экспо Центре началась 17-я Азербайджанская международная выставка "Туризм и путешествия" AITF 2018.

Как сообщает Report, организатором выставки, которая продолжится до 7 апреля, является компания Iteca Caspian.

Выставка AITF проходит при активной поддержке министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики в Баку Экспо Центре и соберёт на одной площадке представителей туристического рынка, государственных структур, национальных и региональных туристических организаций. На ключевой выставке туриндустрии Прикаспийского региона ожидается проведение важных встреч, заключение партнерских договоров, анонсирование новых программ и направлений.

Отметим, что в этом году на выставке участвуют более 277 компаний из 20 стран, среди которых Беларусь, Болгария, Чехия, Доминиканская Республика, Грузия, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Италия, Марокко, Россия, Словения, Таиланд, Турция, Украина и другие.

На выставке широко будет представлен сектор медицинского и оздоровительного туризма, где участники продемонстрируют перечень услуг, благодаря которым можно будет совместить отдых за рубежом с получением высококвалифицированной медицинской помощи. Традиционно в выставке примут участие национальные и региональные стенды. Страной-партнером AITF 2018 выступает Болгария, ежегодно принимающая участие в выставке с национальным стендом.