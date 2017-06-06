Международная выставка "ЭКСПО-2025" может состояться в Азербайджане

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан претендует на проведение международной выставки "ЭКСПО-2025". Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Помимо Азербайджана (Баку), заявки предъявили Россия (Екатеринбург), Франция (Париж) и Япония (Осака).

Итоговое решение о том, в каком городе пройдет выставка "ЭКСПО-2025", будет принято в ноябре 2018 года. Согласно условиям проведения, фактически 172 страны должны представить свою лучшую продукцию на выставке.

Напомним, что международная выставка "ЭКСПО-2017" пройдет в Астане (Казахстан). Ожидается, что выставку посетят более 5 млн человек. Выставка примет 115 стран-участниц и 18 международных организаций. Ожидается, что доходы Казахстана от выставки составят 283 млн евро.