Международная авиакомпания выбрала Баку городом месяца

Германская Lufthansa, вторая по величине авиакомпания Европы, объявила Баку городом месяца.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, авиакомпания назвала ночной Баку городом огней и жемчужиной Южного Кавказа.

Авиакомпания также сравнила Ичеришехер с лабиринтом. Новые и старые архитектурные памятники придают Баку особую красоту и создают синтез Востока и Запада. Центр Гейдара Алиева представлен как символ модернизации азербайджанского общества.

Lufthansa пригласила своих клиентов посетить Азербайджан и его столицу Баку - популярный мегаполис, расположенный между Европой и Азией.