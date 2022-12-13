Между Азербайджаном и Японией подписан меморандум в сфере туризма

Сегодня в городе Нара (Япония) между Государственным агентством по туризму Азербайджана и Агентством по туризму Японии подписан меморандум по взаимопониманию и сотрудничеству в области туризма.

Сегодня в городе Нара (Япония) между Государственным агентством по туризму Азербайджана и Агентством по туризму Японии подписан меморандум по взаимопониманию и сотрудничеству в области туризма.

Как передает Report, с азербайджанской стороны документ был подписан руководителем госагентства Фуадом Нагиевым, с японской – главой агентства Коичи Вада.

В документе отмечена важность укрепления дружеских связей между гражданами двух стран, расширения отношений между туристическими ведомствами государств.

Кроме того, в меморандуме предусмотрен обмен опытом в вопросе подготовки агитационных материалов в сфере туризма, укрепление коммуникаций между экспертами, взаимное участие на международных туристических выставках, сотрудничество в рамках Всемирной туристской организации.