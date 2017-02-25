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    Между Азербайджаном и Ираном будет запущен новый авиарейс

    Обе страны намерены расширять сотрудничество в сфере туризма

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Иран намерены расширять сотрудничество в сфере туризма. С этой целью планируется открыть новый авиарейс по маршруту Урмия-Габала.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

    По его словам, полеты по новому маршруту планируется начать в ближайшее время.

    Отметим, что в настоящее время между странами выполняются авиарейсы по маршрутам Баку-Тегеран-Баку и Баку-Тебриз-Баку.

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