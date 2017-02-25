Между Азербайджаном и Ираном будет запущен новый авиарейс

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Иран намерены расширять сотрудничество в сфере туризма. С этой целью планируется открыть новый авиарейс по маршруту Урмия-Габала.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, полеты по новому маршруту планируется начать в ближайшее время.

Отметим, что в настоящее время между странами выполняются авиарейсы по маршрутам Баку-Тегеран-Баку и Баку-Тебриз-Баку.