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Мексика планирует ввести туристический налог

Мексика планирует ввести туристический налог С апреля 2021 года с иностранных туристов будет взиматься 10 долларов
Туризм
25 декабря 2020 г. 11:33
Мексика планирует ввести туристический налог

Один из самых популярных туристических регионов Мексики, штат Кинтана-Роо, с апреля 2021 года планирует начать взимать с иностранных туристов налог в размере 10 долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает Travel and Leisure.

Посещение мексиканской Ривьеры Майя, включая курорты Канкун, Тулум и Косумель станет немного дороже. Один из самых популярных туристических регионов Мексики, штат Кинтана-Роо, с апреля 2021 года планирует начать взимать с иностранных туристов налог в размере десяти долларов.

Полученные доходы должны компенсировать снижение трат государства на туристическую инфраструктуру. Некоторые туроператоры опасаются, что новый сбор может заставить путешественников поменять планы на отдых. Но власти штата утверждают, что введение платежа не отпугнет гостей. Сейчас курорты Кинтана-Роо — одно из немногих мест, доступных для путешественников из США. Ежедневно оттуда прилетают более сотни рейсов. В штате зарегистрировано более 15 тысяч случаев COVID-19 и более двух тысяч смертей. В Мексике в целом выявлено более 1,3 миллиона зараженных коронавирусом, почти 120 тысяч из них скончались.

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