Майские праздники российская элита проведет на Бали, в Германии и Азербайджане

В пятерку самых популярных направлений на предстоящие майские праздники среди летающих бизнес-классом путешественников вошли, по оценке сервиса для путешественников Biletix, Бали, немецкие города Кёльн и Мюнхен, Баку и Мальдивы.

Как передаёт Report, по сравнению с прошлым годом средний чек на авиабилеты бизнес-классом туда-обратно с вылетом в дни майских праздников вырос с 66 220 до 75 655 рублей, то есть на 14%. Разница в цене с экономическим классом сократилась – если в прошлом году средний чек на авиабилеты бизнес-классом был в 7,2 раза выше по сравнению с эконом-классом, то в этом году – «лишь» в 5,5 раза.

При этом объем проданных билетов в бизнес-классе снизился на 22%, отмечают в интернет-сервисе для путешественников Biletix. Самым дорогим проданным авиабилетом на майские праздники стал билет бизнес-класса туда-обратно из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк за 139 тысяч рублей.

Показательно, что доля вылетов бизнес-классом из Москвы сократилась с 67% до 49%, из регионов, соответственно, выросла с 33% до 51%.