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МАУ выполнит чартерные рейсы из Баку в Киев

МАУ выполнит чартерные рейсы из Баку в Киев Вылеты будут обслуживаться в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев
Туризм
3 декабря 2020 г. 14:43
МАУ выполнит чартерные рейсы из Баку в Киев

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) выполнит три чартерных рейса по маршруту Баку-Киев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Полеты будут осуществляться с 14 по 28 декабря с периодичностью один раз в неделю по понедельникам.

Вылеты будут обслуживаться в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Эти чартерные рейсы предназначены только для перевозки пассажиров, имеющих гражданство или право въезда в Украину, а также прошедших тестирование и получивших негативный результат на коронавирус (COVID-19).

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Версия на азербайджанском языке UIA aviaşirkəti Bakıdan Kiyevə çarter reysləri yerinə yetirəcək

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