МАУ выполнит чартерные рейсы из Баку в Киев

Вылеты будут обслуживаться в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) выполнит три чартерных рейса по маршруту Баку-Киев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Полеты будут осуществляться с 14 по 28 декабря с периодичностью один раз в неделю по понедельникам.

Вылеты будут обслуживаться в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Эти чартерные рейсы предназначены только для перевозки пассажиров, имеющих гражданство или право въезда в Украину, а также прошедших тестирование и получивших негативный результат на коронавирус (COVID-19).