МАУ: Пассажиропоток между Азербайджаном и Европой увеличился

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Увеличился пассажиропоток как между Азербайджаном и Украиной, так и между Азербайджаном и европейскими странами, которые обслуживают украинские авиакомпании через киевский аэропорт Борисполь. Об этом заявил Report директор представительства "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Азербайджане Максим Рыжов.

"Если говорить о количестве билетов, которые продаются на территории Азербайджанской Республики, в зависимости от месяца и сезонов, то количество билетов, проданных в Азербайджане, увеличилось от 20 до 90% по сравнению с прошлым годом", - заявил М.Рыжков.

По его словам, зимнее расписание полетов компании уже опубликовано и рейсы МАУ открыты к продаже.

Он напомнил, что все рейсы осуществляются совместно с азербайджанской авиакомпанией AZAL.

"Авиакомпания AZAL выполняет еженедельные рейсы Баку-Львов-Баку в сотрудничестве с нами. Мы планируем с июня начать выполнение прямого рейса Баку-Одесса-Баку, который выполнялся и в течение летнего периода этого года и был достаточно популярен на азербайджанском рынке", - указал М.Рыжков.