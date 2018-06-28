Mastercard назвал 10 самых популярных городов для отдыха и развлечений

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Mastercard опубликовала результаты ежегодного рейтинга Global Destination Cities Index о популярных городах в категории для отдыха и развлечений.

Как сообщает Report, это направления с самым высоким процентом путешествующих с целью туризма, а не для бизнеса.

Пунта-Кана возглавляет топ-10 самых популярных городов, куда более 90% туристов в 2017 году ездили не в командировки, а, например, проводили там свой отпуск или навещали семью. В список входят несколько менее известных направлений, которые привлекают эко-туристов, любителей исторических достопримечательностей и пляжного отдыха, а также искателей приключений.

В топ-10 вошли города с уникальной культурой, но объединенные общей особенностью – это места развлечений и веселья: Пунта-Кана, Доминиканская республика (99,9%); Куско, Перу (98%); Джерба, Тунис (97,7%); Ривьера-Майя, Мексика (97,5%); Пальма-де-Майорка, Испания (97,2%); Канкун, Мексика (96,8%); Бали, Индонезия (96,7%); Панама, Панама (96,3%); Орландо, США (94,1%); Пхукет, Таиланд (93%).