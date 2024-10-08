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Мамед Мусаев: Диалог вокруг халяльных инвестиционных инструментов должен быть усилен

Мамед Мусаев: Диалог вокруг халяльных инвестиционных инструментов должен быть усилен Сегодня азербайджанская продукция эффективно продвигается в исламском и арабском мире.
Туризм
8 октября 2024 г. 13:17
Мамед Мусаев: Диалог вокруг халяльных инвестиционных инструментов должен быть усилен

Сегодня азербайджанская продукция эффективно продвигается в исламском и арабском мире.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на Азербайджанском форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum).

По его словам, сегодняшняя выставка воспринимается национальными производителями с таким же интересом, какой вызвал азербайджанский стенд на первом Makkah Halal Forum в Саудовской Аравии.

Мусаев подчеркнул, что, наряду с привлечением мусульманских путешественников в халяльный туризм и продвижением направлений, отвечающих их культурным и религиозным потребностям, необходимо усилить диалог вокруг исламского банкинга, сукук и других инструментов халяльного инвестирования.

Напомнив, что Исламская торгово-промышленная палата включила Азербайджан в список 10 наиболее развитых стран в аграрной сфере, Мусаев отметил, что это является высокой оценкой потенциала страны.

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Версия на азербайджанском языке Məmməd Musayev: "Bu gün halal investisiya alətləri ətrafında dialoqlar gücləndirilməlidir"

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