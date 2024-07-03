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Мамед Аббасбейли: Внедрение новых стандартов повысит качество туристических услуг

Мамед Аббасбейли: Внедрение новых стандартов повысит качество туристических услуг Азербайджанский институт стандартизации и Государственное агентство по туризму осуществляют совместную деятельность в целях внедрения новых стандартов и повышения качества услуг.
Туризм
3 июля 2024 г. 18:16
Мамед Аббасбейли: Внедрение новых стандартов повысит качество туристических услуг

Азербайджанский институт стандартизации и Государственное агентство по туризму осуществляют совместную деятельность в целях внедрения новых стандартов и повышения качества услуг.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонополии и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли.

"Из обсуждаемых сейчас 20 стандартов и 57 стандартов ISO актуальные для нашей страны будут приняты в скором времени. Это будет во многом способствовать развитию туристической сферы, особенно гостиничного бизнеса", - отметил он.

М.Аббасбейли подчеркнул, что главной целью государства в этой сфере является формирование свободной конкуренции, где основными субъектами являются предприниматели: "Наша задача – создать для них условия для плодотворной деятельности и вложения инвестиций".

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Версия на азербайджанском языке Məmməd Abbasbəyli: "Turizmdə keyfiyyət üzrə təkmilləşmə sürətlə gedir"

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