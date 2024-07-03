Мамед Аббасбейли: В Азербайджане сфера туризма имеет конкурентное преимущество

В Азербайджане сфера туризма является одной из основных отраслей, обладающих конкурентным преимуществом.

В Азербайджане сфера туризма является одной из основных отраслей, обладающих конкурентным преимуществом.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли.

По его словам, развитие туризма в стране и продвижение этой сферы постоянно находятся в центре внимания: "Сегодня туризм стал одним из приоритетных направлений ненефтяного сектора экономики. Принимая во внимание, что одной из основных ветвей сектора является гостиничный бизнес, в стране предпринимаются серьезные шаги в данном направлении. В 2023 году количество отелей увеличилось на 7% по сравнению с 2022 годом".