О нас

Мамед Аббасбейли: В Азербайджане сфера туризма имеет конкурентное преимущество

Мамед Аббасбейли: В Азербайджане сфера туризма имеет конкурентное преимущество В Азербайджане сфера туризма является одной из основных отраслей, обладающих конкурентным преимуществом.
Туризм
3 июля 2024 г. 17:25
Мамед Аббасбейли: В Азербайджане сфера туризма имеет конкурентное преимущество

В Азербайджане сфера туризма является одной из основных отраслей, обладающих конкурентным преимуществом.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли.

По его словам, развитие туризма в стране и продвижение этой сферы постоянно находятся в центре внимания: "Сегодня туризм стал одним из приоритетных направлений ненефтяного сектора экономики. Принимая во внимание, что одной из основных ветвей сектора является гостиничный бизнес, в стране предпринимаются серьезные шаги в данном направлении. В 2023 году количество отелей увеличилось на 7% по сравнению с 2022 годом".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Məmməd Abbasbəyli: "Azərbaycanda turizm sənayesi rəqabət üstünlüyünə malikdir"

Самое важное

Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
3 июля 2024 г. 11:31
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
27 июня 2024 г. 12:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi