Мальта первой в Европе закрывает въезд для невакцинированных туристов

Начиная со среды, 14 июля, каждый, кто прибывает на Мальту, должен иметь при себе признанный сертификат о наличии прививки (против COVID-19)

Власти Мальты с 14 июля запрещают въезд путешественникам, которые еще не вакцинированы против коронавируса COVID-19, из-за резкого роста числа заражений в стране.

Как передает Report со ссылкой на Times of Malta, об этом сообщил министр здравоохранения страны Крис Фёрн.

"Начиная со среды, 14 июля, каждый, кто прибывает на Мальту, должен иметь при себе признанный сертификат о наличии прививки (против COVID-19): мальтийский сертификат, британский сертификат или сертификат Европейского Союза", – заявил он.

"Мы станем первой страной в Европе, которая пойдет на этот шаг", – добавил он.

Детям, путешествующим с родителями, будет необходимо показать отрицательный ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции. Ограничение будет распространяться и на невакцинированных подданных, планирующих поездки за границу.

"Действуют те же правила, что для стран, относящихся к "красной зоне". Люди, не имеющие сертификата о вакцинации, не могут выезжать туда без разрешения, какая бы у них не была на то причина. Невакцинированные подданные должны иметь разрешение от Управления общественного здравоохранения на въезд или выезд из страны", - заявил Фёрн.

С начала пандемии коронавируса в Мальте зафиксировано почти 30,9 тыс. случаев заражения COVID-19. От последствий заражения инфекцией умерли 420 человек, более 30 тыс. полностью вылечились.