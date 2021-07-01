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Мальдивы возобновят выдачу виз туристам по прибытии

Мальдивы возобновят выдачу виз туристам по прибытии Мальдивы возобновят с 15 июля выдачу виз по прибытии туристов из стран Южной Азии, включая Индию
Туризм
1 июля 2021 г. 11:52
Мальдивы возобновят выдачу виз туристам по прибытии

Мальдивы возобновят с 15 июля выдачу виз по прибытии туристов из стран Южной Азии, включая Индию. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство IANS со ссылкой на Министерство туризма Мальдивской Республики.

Для получения въездной визы по прибытии в островное государство иностранцам потребуется предъявить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус.

По данным министерства, с января по июнь 2021 года Мальдивы посетили 555 494 иностранных туриста. Данный показатель заметно снизился в мае и июне в связи с ограничениями на посещение островного государства, введенными в связи с распространением коронавируса.

В 2020 году Мальдивы посетили свыше 555 тыс. туристов из-за рубежа, а в 2019 году - 1,7 млн.

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