Глава Управления туризма Египта: Мы заинтересованы в увеличении турпотока из Азербайджана

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю визита в Азербайджан туристической делегации из Египта.

Как сообщает Report, выступившая на мероприятии посол Египта в Азербайджане Сузан Джамиль выразила удовлетворение тем, что 3 июня состоится первый рейс из Баку в Шарм-эль-Шейх авиакомпании Air Cairo.

Она выразила надежду, что рейсы окажутся успешными и будут востребованы среди азербайджанцев. По ее словам, Египет обладает всем, чтобы удовлетворить потребности туристов.

В свою очередь, руководитель управления туризма Египта в Праге Мухаммед Десуки провел презентация о туристическом потенциале страны. По его словам, в Египте имеется широкий ассортимент как бюджетных, так и дорогих отелей, а также различные туристические маршруты.

Говоря о количестве посещающих Египет туристов, М.Десуки отметил, что последние годы страну ежегодно посещают около 3000-3500 азербайджанских туристов. Он выразил надежду, что новый рейс позволит увеличить турпоток из Азербайджана: "Египет теперь стал на 3 с половиной часа ближе к Азербайджану. Билеты стоят около 350 долларов и будут выполняться на современные самолетах Airbus. В будущем можно будет продлить рейсы до Хургады или другого курорта Египта".

Отметим, что с 3 июня начинаются рейсы Баку - Шарм-эль-Шейх египетской авиакомпании Air Cairo. Электронная продажа билетов началась с 16 мая.