Лаос открывает границы впервые за полтора года

Лаос откроет границы для международных путешественников 1 января 2022 года, впервые за полтора года жестких антиковидных мер.

Лаос откроет границы для международных путешественников 1 января 2022 года, впервые за полтора года жестких антиковидных мер.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом отмечает Национальное телевидение страны.

Порядок въезда в страну в рамках плана открытия границ, состоящего из трех этапов, был утвержден в пятницу министерством информации, культуры и туризма Лаоса, говорится в сообщении.

На первом этапе, который продлится с 1 января по 30 марта 2022 года, полностью вакцинированным путешественникам из стран по объявленному министерством списку, и только в составе организованных туристических групп, будет разрешен въезд в "зеленые туристические зоны", открываемые для туристов после достижения 70-процентной вакцинации их населения от COVID-19, которыми на первом этапе станут столица страны Вьетньян, экологический курорт Вангвиенг и древняя столица Лаоса город Луангпрабанг. Также, будет разрешено передвижение туристов по "зеленым туристическим тропам" в ряде провинций страны.

Все туристы будут обязаны получить отрицательный ПЦР-тест за 72 часа или менее до выезда или вылета в Лаос и иметь на руках медицинскую страховку с ковидным расширением и покрытием не менее 50 тысяч долларов. По прибытии путешественники должны будут сдать еще один ПЦР-тест, и в течение первых суток оставаться в карантине в гостинице в ожидании его результатов.

В списке стран, из которых в страну могут прибывать туристы на первом этапе открытия границ - Китай, Вьетнам, Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Южная Корея, Япония, Франция, Великобритания, Германия, Нидерланды, Испания, Италия, США, Канада и Австралия.