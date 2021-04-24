Кыргызстан подготовил алгоритмы по приему иностранных туристов

Департамент туризма издал совместно с Минздравом приказ о начале осуществления деятельности туристических объектов от 1 июня 2021 года

Нестабильная эпидемиологическая ситуация сохраняется, но сотрудники Департамента туризма продолжают работать над восстановлением сектора туризма.

Как передает Report, об этом Tazabek рассказала заместитель директора Департамента туризма при Минэкономфине Кыял Кенжематова.



Департамент издал совместно с Минздравом приказ о начале осуществления деятельности туристических объектов от 1 июня 2021 года.

Она сказала, что дата начала работы туробъектов не отличается от даты предыдущего года. Все туристические объекты, в том числе пансионаты и курорты, активно готовятся к проведению летнего сезона, сказала К.Кенжематова.



На данный момент, Департамент туризма запланировал следующие мероприятия: альпиниада в ущелье Ала-Арча, выставку отелей и пансионатов «Туризм Кыргызстан 2021», ярмарку в Рух-Ордо, поход на озеро Адыгине и «кладбище альпинистов» и так далее.



Кроме этого Департамент подготовил алгоритмы по приему иностранных граждан, прибывающих международными и внутренними авиалиниями, а также автотранспортом.



«По отношению к ним уже были разработаны алгоритмы, мы сейчас их обновляем, потому план работы должен меняться в зависимости от новых условий», - сказала К.Кенжематова.

Департамент также разрабатывает новый алгоритм по приему граждан страны.



«Кыргызстанцы должны сдавать ПЦР-анализы где-то за рубежом. Мы предлагаем, чтобы они проходили их после того, как прибудут сюда [в Кыргызстан]», - объяснила К.Кенжематова.



По ее словам, таких действий придерживаются другие государства.