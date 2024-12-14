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Кянан Гулузаде: Число туристов, прибывающих в Азербайджан, достигнет 3 миллионов

Кянан Гулузаде: Число туристов, прибывающих в Азербайджан, достигнет 3 миллионов В 2025 году число туристов, прибывающих в Азербайджан, достигнет 3 млн.
Туризм
14 декабря 2024 г. 17:03
Кянан Гулузаде: Число туристов, прибывающих в Азербайджан, достигнет 3 миллионов

В 2025 году число туристов, прибывающих в Азербайджан, достигнет 3 млн.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде на пресс-конференции, посвященной итогам года и открытию зимнего сезона, организованной совместно с Туристическим центром "Шахдаг".

По его словам, согласно текущим темпам роста, к 2028 году прогнозируется увеличение ежегодного числа туристов до 4 млн.

"В 2024 году в Азербайджан было совершено 24 519 коммерческих рейсов, что на 18% больше по сравнению с предыдущим периодом. Также за январь-октябрь в секторе размещения туристов и общественного питания была создана добавленная стоимость в размере 2,49 млрд манатов, что на 11,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил К. Гулузаде.

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Версия на английском языке Number of inbound tourists to reach 3 million in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Kənan Quluzadə: “Azərbaycana gələn turistlərin sayı 3 milyona çatacaq”

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