Кянан Гасымов: В Азербайджане есть проблемы с качеством услуг в сфере оздоровительного туризма

В Азербайджане есть огромный потенциал для развития оздоровительного туризма, однако существуют некоторые проблемы с качеством предоставляемых услуг.

В Азербайджане есть огромный потенциал для развития оздоровительного туризма, однако существуют некоторые проблемы с качеством предоставляемых услуг.

Как сообщает Report, об этом руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов заявил на панельной дискуссии "Азербайджан как направление оздоровительного туризма: текущая ситуация и возможности" в рамках конференции "Оздоровительный туризм в Азербайджане: пути развития" в Шуше.

Гасымов подчеркнул, что правительство предпринимает шаги для устранения этих недостатков, а 2025 год должен стать решающим для оздоровительного туризма в Азербайджане.

Кроме того, по словам руководителя аппарата, в Азербайджане существует проблема сезонности в туризме.

"Развитие альтернативных видов туризма может помочь нам решить эту проблему. Готовятся отчеты по изучению возможностей оздоровительного туризма, формируется рабочая группа", - сказал руководитель аппарата, добавив, что главной целью является разработка документа для осуществления скоординированной деятельности различных структур.