Куба откроет острова для туристов 1 июля

Правительство Кубы с 1 июля разрешило иностранным туристам отдых на пяти коралловых островах на севере и юго-востоке страны и открыло продажу билетов, cообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Во второй фазе будет разрешен международный туризм на Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и Кайо-Санта-Мария. Прибывающим в страну иностранным туристам сделают ПЦР-анализ", — говорится в сообщении в микроблоге министерства культуры в Twitter.По словам главы минтуризма Хуана Гарсии, который в среду представил план поэтапного перехода к новым правилам работы отрасли, передвижение отдыхающих на этом этапе будет ограничено территорией острова проживания.Ведомство пояснило, что вторая фаза перехода к "новой нормальности", которая разрешает международный туризм, начнется 1 июля. Посещение всей территории Острова Свободы будет открыто в третьей фазе, дата которой пока не названа.

Согласно последним данным минздрава, на Кубе подтверждены 2 295 случаев COVID-19, из них 2 020 человек выздоровели и 85 скончались.