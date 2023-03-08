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Крупнейшая авиакомпания Азии понесла в 2022 году убыток в размере $828 млн

Крупнейшая авиакомпания Азии понесла в 2022 году убыток в размере $828 млн Гонконгская Cathay Pacific, одна из крупнейших авиакомпаний Азии, по итогам 2022 года понесла убыток в размере 828 млн долларов США, что на 18,5% выше показателя 2021 года.
Туризм
8 марта 2023 г. 09:59
Крупнейшая авиакомпания Азии понесла в 2022 году убыток в размере $828 млн

Гонконгская Cathay Pacific, одна из крупнейших авиакомпаний Азии, по итогам 2022 года понесла убыток в размере 828 млн долларов США, что на 18,5% выше показателя 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете авиаперевозчика, опубликованном в среду на Гонконгской фондовой бирже.

За последние три года авиакомпания столкнулась с серьезными убытками из-за действовавших антиковидных ограничений. Рекордные потери за всю историю компании были в 2020 году. Тогда был зафиксирован убыток в размере $2,79 млрд.

"Мы сфокусированы на том, чтобы восстановить связи. Это означает восстановление связей Cathay Pacific с Гонконгом, регионом Большого залива и материковым Китаем, а также восстановление связей Гонконга со всем миром", - говорится в опубликованном заявлении председателя правления авиакомпании Патрика Хили.

К концу текущего года Cathay Pacific планирует восстановить пассажиропоток до 70% от допандемийного уровня. Полный возврат к нормальной операционной деятельности ожидается к концу 2024 года.

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