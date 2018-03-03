Компания ОАЭ Etihad Airways может совершать рейсы в Габалу и Нахчыван

Баку.3 марта. REPORT.AZ/ Открытие авиарейса между Баку и столицей ОАЭ Абу-Даби создаст условия для увеличения потока туристов в Азербайджан, особенно посещение страны туристами высокой категории.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Азербайджанской ассоциации туризма (AzTA) Нахид Багиров.

Напомним, что минувшим днем авиакомпания ОАЭ Etihad Airways совершила первый рейс в Баку. Н.Багиров выразил уверенность, что после праздника Рамазан рейсы в Абу-Даби будут осуществляться ежедневно: "Как вам известно, большинство граждан ОАЭ предпочитает летать пятизвездочными самолетами. Etihad Airways – компания такой категории. Кроме того, эта фирма доказала себя на международной арене. Мы надеемся, что и другие авиакомпании будут привлечены в страну".

Руководитель AzTA прокомментировал возможность совершения рейсов из Абу-даби в другие азербайджанские города. По его словам, эти новые авиарейсы будут зависеть от потребности и потока туристов: “Если будет потребность, будет выгодно полеты можно совершать и в Габалу. Ведутся переговоры даже о проведении прямых рейсов в Нахчыван”.