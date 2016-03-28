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    СМИ: Резко возрос поток российских туристов в Азербайджан

    Число бронирований туров в страны Южного Кавказа выросло на 50%

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В России зафиксирован рост интереса туристов к поездкам в страны Южного Кавказа, включая Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

    Как заявил гендиректор турагентства "Дельфин" Сергей Ромашкин, число бронирований туров в Азербайджан, Грузию и Армению выросло на 50%.

    Рост популярности стран СНГ заметил и директор по продажам НТК "Интурист" Сергей Толчин, отметив, что спрос на туры в Азербайджан вырос в три раза.

    Тенденцию к увеличению спроса на поездки в страны Южного Кавказа  заметили и на рынке самостоятельных бронирований.

    "Мы также видим заметное увеличение спроса на Баку и Тбилиси - количество проданных по этим направлениям билетов с января по апрель в три раза выше аналогичных показателей прошлого года", - указывает гендиректор DaTravel.com Владислав Шевцов. 

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