Комендантский час в Турции не будет распространяться на туристов

Его вводят с 31 декабря по 4 января

Комендантский час, введенный правительством Турции с 31 декабря по 4 января, не будет распространяться на иностранных туристов. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Министерства культуры и туризма Турции.

"Да, это действительно так. Комендантский час не будет действовать на туристов, по крайней мере до тех пор, пока не будут введены какие-либо другие дополнительные ограничения, предусматривающие это", -заявили в минкультуры и туризма Турции.

Президент страны Тайип Эрдоган 14 декабря объявил о введении в Турции непрерывного комендантского часа с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. Сейчас в республике действуют ограничения на выход на улицу по будням с 21:00 до 05:00, а также по выходным дням. Кроме того, в Турции ограничивается число посетителей продуктовых магазинов и торговых центров. В свою очередь при входе в последние у людей будут считывать QR-коды, именуемые здесь "кодами здоровья".