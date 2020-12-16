О нас
Report Georgia
Аудио новости

Комендантский час в Турции не будет распространяться на туристов

Комендантский час в Турции не будет распространяться на туристов Его вводят с 31 декабря по 4 января
Туризм
16 декабря 2020 г. 13:02
Комендантский час в Турции не будет распространяться на туристов

Комендантский час, введенный правительством Турции с 31 декабря по 4 января, не будет распространяться на иностранных туристов. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Министерства культуры и туризма Турции.

"Да, это действительно так. Комендантский час не будет действовать на туристов, по крайней мере до тех пор, пока не будут введены какие-либо другие дополнительные ограничения, предусматривающие это", -заявили в минкультуры и туризма Турции.

Президент страны Тайип Эрдоган 14 декабря объявил о введении в Турции непрерывного комендантского часа с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. Сейчас в республике действуют ограничения на выход на улицу по будням с 21:00 до 05:00, а также по выходным дням. Кроме того, в Турции ограничивается число посетителей продуктовых магазинов и торговых центров. В свою очередь при входе в последние у людей будут считывать QR-коды, именуемые здесь "кодами здоровья".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
14 декабря 2020 г. 15:02
Жители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
ФотоЖители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
10 декабря 2020 г. 17:51
Очередная победа - SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти
Очередная победа - SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти
14 декабря 2020 г. 10:03
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
10 декабря 2020 г. 17:26
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
13 декабря 2020 г. 19:38
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
15 декабря 2020 г. 15:13
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня
13 декабря 2020 г. 19:13
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
14 декабря 2020 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi