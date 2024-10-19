Количество рейсов из Азербайджана за границу выросло на 20%

В январе-сентябре этого года из Азербайджана выполнено 20 165 авиарейсов в 41 страну, что на 7 стран (20,5%) и 3 325 авиарейсов (19,7%) больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В январе-сентябре этого года из Азербайджана выполнено 20 165 авиарейсов в 41 страну, что на 7 стран (20,5%) и 3 325 авиарейсов (19,7%) больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного агентства по туризму.

За отчетный период больше всего рейсов из Азербайджана выполнено в Россию - 5 865 рейсов (+13,1%), в Турцию - 4 517 рейсов (+4,3%) и Объединенные Арабские Эмираты - 2 301 рейс (+31,9%).

Далее в топ-10 вошли Грузия - 1 532 рейса (+30,4%), Саудовская Аравия - 660 рейсов (-7,9%), Казахстан - 637 рейсов (+4,9%), Индия - 495 рейсов (+4,6 раза), Катар - 444 рейса (+62,6%), Кувейт - 331 рейс (+20,3%) и Израиль - 328 рейсов (+19,7%).