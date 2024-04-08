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Количество размещений в отелях Азербайджана выросло на 15%

Количество размещений в отелях Азербайджана выросло на 15%
Туризм
8 апреля 2024 г. 14:08
Количество размещений в отелях Азербайджана выросло на 15%

В 2023 году в отелях всех звездных классификаций в Азербайджане размещено 1 млн 945 тыс. 49 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, в годовом выражении рост составил 14,6%.

В отелях Баку останавливались 1 млн 594 тыс. 500 человек, что на 19,8% больше показателя прошлого года.

В отчетном году количество размещений в отелях Карабаха достигло 36 859 человек. Это на 17% больше, чем в предыдущем году.

За отчетный период гостиницы Нахчывана приняли на 21% меньше гостей - 47 тысяч 36 человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı hotellərdə yerləşdirilmiş şəxslərin sayı 15 % artıb

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