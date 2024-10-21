О нас

Количество путешествующих воздушным транспортом из Азербайджана увеличилось на 27%

Количество путешествующих воздушным транспортом из Азербайджана увеличилось на 27% С января по сентябрь текущего года количество пассажиров, путешествующих воздушным транспортом из Азербайджана, увеличилось на 26,7%.
Туризм
21 октября 2024 г. 12:04
Количество путешествующих воздушным транспортом из Азербайджана увеличилось на 27%

С января по сентябрь текущего года количество пассажиров, путешествующих воздушным транспортом из Азербайджана, увеличилось на 26,7%.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного агентства по туризму, за этот период 2 млн 548 тыс. 897 человек воспользовались услугами авиаперевозок в 40 стран.

При этом число направлений увеличилось на 6 (17,6%), а количество пассажиров возросло на 609 620 человек (26,7%) в годовом выражении.

За первые девять месяцев наибольшее количество пассажиров из Азербайджана выбрали для поездок Россию (694 576 человек, +27,3%), Турцию (671 842 пассажира, +16,5%) и Объединенные Арабские Эмираты (300 940 пассажиров, +38,8%).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan hava nəqliyyatı ilə səfər edənlərin sayı 27 %-dən çox artıb

Самое важное

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
18 октября 2024 г. 08:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi