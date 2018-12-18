Количество посетивших Аджарию граждан Азербайджана возросла на 25%

Тбилиси. 18 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь этого года Аджарскую Автономную Республику Грузии посетили 195 109 граждан Азербайджана.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в Департаменте туризма и курортов АР.

В годовом сравнении статистика посетивших Аджарию из Азербайджана увеличилась на 25,9%.

За 11 месяцев текущего года Аджарию в общей сложности посетили 1 830 888 иностранцев, что на 16,4% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Статистика отражает число иностранцев, посетивших Аджарию через погранично-пропускной пункт "Сарпи" на грузино-турецкой границе, порт Батуми и аэропорт.