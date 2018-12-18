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    Количество посетивших Аджарию граждан Азербайджана возросла на 25%

    Тбилиси. 18 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь этого года Аджарскую Автономную Республику Грузии посетили 195 109 граждан Азербайджана.  

    Об этом грузинскому бюро Report сообщили в Департаменте туризма и курортов АР. 

    В годовом сравнении статистика посетивших Аджарию из Азербайджана увеличилась на 25,9%.

    За 11 месяцев текущего года Аджарию в общей сложности посетили 1 830 888 иностранцев, что на 16,4% превышает аналогичный показатель прошлого года. 

    Статистика отражает число иностранцев, посетивших Аджарию через погранично-пропускной пункт "Сарпи" на грузино-турецкой границе, порт Батуми и аэропорт. 

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