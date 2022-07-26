Количество ночевок в отелях Азербайджана выросло на 48%

Количество ночевок в гостиницах (отель) и объектах гостиничного типа Азербайджана в первой половине текущего года выросло на 47,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 027 тыс.

Количество ночевок в гостиницах (отель) и объектах гостиничного типа Азербайджана в первой половине текущего года выросло на 47,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 027 тыс.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, 55,1% ночевок пришлось на отели в Баку, 6,8% - в Губе, 6,8% - в Габале, 5,5% - в Гусаре, 5,5% - в Шабране, 3,3% - в Лянкяране, 3,0% - в Нафталане, 2,2% - в Нахчыванской АР, 1,3% – в Хачмазе, 1,1% - в Шамахы, 0,9%- в Шуше и 8,5% - в других городах и районах.

По сравнению с прошлым годом количество ночевок, проведенных иностранцами и лицами без гражданства в отелях, увеличилось в 3,8 раза и составило 503,5 тыс., что составляет 49% от общего числа ночевок.

79,9% ночевок иностранцев и лиц без гражданства пришлось на отели в Баку, 6,2% - в Габале, 4,5% - в Гусаре, 3,1% - в Губе, 2,3% - в Нафталане, 1,1% - в Шабране, 0,7% - в Нахчыванской АР, 2,2% - в других городах и районах.