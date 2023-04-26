Количество ночевок в отелях Азербайджана выросло на 26%

Количество ночевок в гостиницах (отель) и объектах гостиничного типа Азербайджана в первом квартале текущего года выросло на 26,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 549,2 тыс.

Количество ночевок в гостиницах (отель) и объектах гостиничного типа Азербайджана в первом квартале текущего года выросло на 26,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 549,2 тыс.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомстат.

55,3 % ночевок пришлось на отели в Баку, 9,6% - в Гусаре, 5,0 % - Губе, 4,6 % - Габале, 3,7 % - Нафталане, 3,4 % - Нахчыванской Автономной Республике, 3,1 % - Шабране, 2,9 % - Лянкяране, 1,2 % - Мингяевире, 1,1 % - Исмаиллы, 1,1 % - Гяндже, 0,9 % - Шуше, 0,9 % - Шамахе, 0,7 % - Шеки, 0,6 % - Гахе и 5,9 % - в других городах и районах.

По сравнению с январем-мартом прошлого года количество ночевок, проведенных иностранцами и лицами без гражданства в отелях, увеличилось на 79,7% и составило 309,2 тыс., что составляет 56,3% от общего числа ночевок.

19,3 % ночевок приходится на граждан России, 9,5 % - Турции, 8,6 % - ОАЭ, 7,3 % - Индии, 5,7 % - Саудовской Аравии, 4,6 % - Кувейта, 3,5 % - Великобритании, 2,9 % - Казахстана, 2,8 % - Грузии, 2,6 % - Пакистана, 2,3 % - США, 2,2 % - Израиля, 1,6 % - Беларуси, 1,4 % - Германии, 1,4 % - Узбекистана, 1,2 % - Катара, 1,2 % - Ирана, 0,9 % - Украины, 0,9 % - Китая, 0,9 % - Италии, 0,7 % - Франции, 0,6 % - Омана, 0,5 % - Нидерландов, 17,4 % - других стран.

80,1% ночевок иностранцев и лиц без гражданства пришлось на отели в Баку, 8,9 % - Гусаре, 3,5 % - Нафталане, 3,2 % - Габале, 1,8 % - Губе, 0,4 % - Нахчыванской АР, 0,3 % - Шабране, 1,8 % - в других городах и районах.

За отчетный период количество ночевок, проведенных гражданами Азербайджана, составило 240 тыс., что составляет 43,7% от общего числа ночевок.